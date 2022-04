Je suis depuis septembre 2004 chez Ernst & Young. J'ai commencé ma carrière à Paris et suis désormais manager au sein du bureau de Lyon. Je gère et coordone l’audit pour des entreprises françaises et internationales présentant une grande diversité d’activités et de tailles (sociétés cotées, PME).



Mes compétences :

Contrôle interne

Finance

Audit

Comptabilité