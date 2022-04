Titulaire d'une DEUG de langues et d'une Maîtrise de Tourisme, je suis partie après mes études en sac à dos plusieurs mois découvrir le sud de l'Amérique Latine.

Ces 3 mois de voyage en solitaire de la Terre de Feu à la Bolivie m'ont transformé et ont fait germer en moi la volonté de créer une structure touristique solidaire et équitable, participant ainsi à la protection de régions sauvages et au developpement de communautés indigènes.



A mon retour, j'ai donc créer une association de voyages solidaires spécialisée sur les destinations d’Amérique Latine basée dans la région toulousaine. Puis à force de voyages et de contacts avec le continent sud américain, je suis partie vivre en PATAGONIE ARGENTINE où j'ai pu travailler en tant que responsable d'un réceptif touristique et faire découvrir aux européens la beauté sauvage de la faune marine locale.



De retour en France depuis un an ( installée à lyon) et forte de ces expériences, je désire mettre à profit mon savoir-faire et mes capacités au profit du tourisme responsable et du dév eloppement durable.



Je vous propose de me contacter pour toute proposition professionnelle.





A très bientôt.



Karine JEANDOT



Mes compétences :

Anglais

COMMERCE

commerce équitable

Danse

Développement durable

Environnement

Espagnol

Nature

Protection de l'environnement

Tourisme

TRILINGUE ANGLAIS ESPAGNOL

Voyage