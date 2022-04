Karine JOUVET

Un parcours professionnel très enrichissant m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences dans des domaines très diversifiés (bâtiment, électronique, industrie chimique, ...).

Mes qualités d'adaptation et d'apprentissage, mon sens de l'autonomie, mon implication dans les missions particulières qui m'ont été confiées, ont développé des capacités bien au-delà d'un cursus classique.

Des expériences professionnelles aussi bien que personnelles ont contribué à affiner les aptitudes relationnelles nécessaires à l’intégration rapide au sein d’une équipe ; la souplesse indispensable aux postes nécessitant réactivité et polyvalence me semble évidente.

Experte dans l'utilisation de l’environnement Office, SAP/ERP, de logiciels spécifiques : je mets à disposition de votre structure mes compétences techniques et humaines !



Mes compétences :

Agrément au coordination

SAP ERP

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel