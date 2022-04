Karine JOUVET

Formée en éthologie, je me destinais idéalement aux métiers de terrain, de suivis des populations animales dans un objectif de conservation des espèces. Mon parcours m’a finalement amenée à m’intéresser à la sensibilisation des publics à ces thématiques de protection des espèces et plus largement de l’environnement. Je m’attache aujourd’hui à rendre accessible à tous les Sciences, notamment dans les domaines liés à la biodiversité et au développement durable mais aussi dans tous les domaines culturels.

Via mon entreprise Konésciences, je propose de faire le lien entre structures et publics, d’être le médiateur dont une entreprise a besoin pour rendre accessible à tous ses messages. De la mise en place d’un projet pédagogique, scientifique et culturel global à la rédaction de contenus, je mets à disposition des projets de médiation mon expérience, ma connaissance des publics mais aussi mon dynamisme, ma curiosité et ma créativité. Raconter une histoire, écrire un scénario innovant, ludique et proche de vos publics pour diffuser au mieux les connaissances et sensibiliser à votre message.



Mes compétences :

Rédaction de contenus scientifiques et culturels

Scénarisation de parcours pédagogiques/sentier d'i

Conception de projets et outils pédagogiques