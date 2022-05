Martine JOUVET

Après avoir pratiqué les achats durant 16 années chez Mécaplast en milieu automobile, me voici maintenant chez EPSILON+ (domaine de l' éclairage).

Négociation tarifaire pour le catalogue dédié aux professionnels

Négociation tarifaire "au chantier"

Réduction des stocks

Mise en place de stocks stratégiques sur tous les nouveaux produits et/ou produits sensibles



Mes compétences :

Sourcing

Négociation

Litiges fournisseurs

Rationalisation et optimisation d'emballages

Contractualisation et suivi des marchés

Soutien logistique

Achats

Frais généraux

Low cost countries

Investissement

Sap mm