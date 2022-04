Karine CHADEAU

Rigoureuse et déterminée, je mets mes compétences dans le domaine des Achats à la disposition de votre entreprise, en continuelle adaptation au marché et soucieuse de son impact environnemental et sociétal.



Mes compétences :

ERP (Galion Automotive)

Gestion de projet

Méthodes de Résolution des Problèmes

Audit Process, Produit et Système

Négociation

Analyser et améliorer les performances fournisseur

Gestion des stocks

SAP Material Management