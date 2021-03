Salvatore DI MARTINO

Ma carrière a débuté il y a quelques années chez un sous traitant automobile de rang 2, j'y ai développé depuis mes connaissances en gestion de production, Management de Projets et Stratégies Industrielles.



Mes formations à l'Institut supérieur de Promotion Industrielle m'ont apportés une vision sur la structure d'une industrie. J'y ai développé les aspects méthodes-production, amélioration continue et gestion multi-projets.



Mes expériences en tant que responsable Projets/Méthodes, dans le domaine de l'automobile ont renforcés mes compétences pratiques dans le management humain et transversal.



Je vous souhaite une bonne visite sur mon profil.



Mes compétences :

Industrialisation des projets

Gestion de projets

Communication

Industrialisation Méthodes

Plasturgie

Industrialisation