Karine JOZON

Mes forces sont avant tout mon professionnalisme, mon relationnel, mon implication, ma capacité à animer mon secteur. Acteur majeur avec les clients concessionnaires, j'ai pérennisé mon secteur et fais évoluer mon chiffre d'affaires depuis 2007. Mon souhait est de pouvoir transmettre mon "savoir " et mes compétences à une équipe terrain. Relever un véritable challenge !

J'aime les défis et m'investir dans un projet afin de le voir grandir et prendre son essor.

Mes qualités : savoir m'adapter, prendre du recule devant les difficultés, savoir analyser les besoins, très forte empathie, mon implication dans chaque mission qui peut m'être confiée

Mes défauts : mon ambition ! Ma pugnacité

Si vous souhaitez me découvrir un peu plus, je me tiens à votre entière disposition !



Mes compétences :

Management commercial

Autonomie