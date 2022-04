Karine JUIGNET-AUDOUIN

A 15 ans, j’ai été particulièrement troublée par le film « Gandhi », par la force tranquille de la non-violence.



Ma vie va alors s’orienter vers cette attitude, vers le yoga et son apprentissage. A 23 ans, j’ai l’occasion de découvrir le yoga avec Sophie Dreux Le Cren, Formatrice IFY, d’abord en cours collectifs puis en cours particuliers.



Progressivement, j’éprouve le besoin d’aller plus loin sur le chemin du yoga.

A 40 ans, pour moi-même… je commence une formation de professeur de yoga avec Sophie Dreux Le Cren qui durera 3 ans. Et, en préparant le mémoire de fin de cursus, le besoin de transmettre s’impose alors. Suivront 2 années de post-formation. Depuis, je donne des cours collectifs, tous niveaux, au Complexe Athletis aux Ponts-de-Cé, près d’Angers.



Mon expérience auprès des élèves m’a prouvé que le Yoga pouvait être aussi un outil formidable pour la santé. A 45 ans, je commence une formation en yoga thérapie avec Bernard Bouanchaud et le Dr N. Chandrasekaran. Cursus qui se terminera 3 années plus tard à Chennay, en Inde, avec la remise des diplômes. Comme Yoga Thérapeute, je donne des cours particuliers depuis.



A 47 ans, je commence à transmettre le yoga aux enfants (Formation Recherche sur le Yoga dans l’Education en cours) et je propose des ateliers sur la «gestion des émotions» auprès d’élèves devant passer des examens.



Aujourd'hui, je cherche à développer l'activité YOGA auprès d'un public large.



Mes compétences :

Communication visuelle

Yoga pour Enfants

Yoga Cours Individuel

Yoga en Entreprise

Séance Yoga thérapie

Yoga Cours collectif