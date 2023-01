Karine KELLER

Afin de me perfectionner en comptabilité, jintègre en septembre 2023 l'école IHECF de Rennes pour obtenir un Bachelor "comptabilité et finance" en effectuant un cursus en alternance. Je suis à la recherche dun poste au sein d'un cabinet d'expertise comptable ou d'un service comptabilité sur Saint-Malo ou sa région. Je suis dynamique, j'ai le sens du relationnel, les nouveaux challenge ne font pas peur et je suis ponctuelle.