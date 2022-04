Karine KIBLUT

En poste depuis huit ans au sein du département Qualité-Sécurité-Environnement, je suis actuellement en charge de l’animation du système de management intégré auprès des 23 sites de Geodis Wilson France, filiale de la branche SNCF-Geodis.



La diversité des missions que j’ai pu mener telles que la réalisation d’audits, la sélection et l'évaluation des fournisseurs, l'analyse d'indicateurs, la mise en place d'actions correctives / préventives ont permis de mettre en avant mon esprit d’analyse et ma rigueur. La rédaction des processus, des procédures et des présentations pour les clients démontrent ma capacité de synthèse et mon aisance rédactionnelle. Enfin, le travail au quotidien avec les opérationnels en agence et la direction m’a permis d’avoir une vision globale du fonctionnement de l’entreprise.



Mes compétences :

Audit

Qualité

HSE

Enquêtes qualitatives et quantitatives