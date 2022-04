Karine KINOSKY

Manager expérimentée dotée de fortes valeurs humaines.



Encadrement d'équipes de chefs de projets SI et AMOA



Pilotage de projets transverses et de projets de transformation



A l'aise dans un environnement multiculturel et international.



Domaines de compétences : logistique, supply chain, systèmes d'information, ressources humaines et finance;



Mes compétences :

¨SYSTEME D'INFORMATION

Ressources humaines

Organisation d'entreprise

SAP

Logistique internationale

FINANCE GESTION