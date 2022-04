Karine KYNDT

Gestion du personnel

• Paye

• Déclarations sociales

• Gestion des absences, Plannings

• Recrutement

Comptabilité

• Comptabilité générale jusqu’au bilan, comptabilité clients et fournisseurs

• Comptabilité analytique en relation avec le contrôleur de gestion

• Consolidation, liasse fiscale, intégration fiscale

• TVA, déclarations fiscales

Facturation

• Factures, Devis

• Suivi et relances

Assistante de direction

• Collaboration avec le gérant

• Secrétariat de direction

• Organisation des réunions et des déplacements

• Traitement du courrier (Tri, classement, rédaction)

• Gestion des contrats avec les partenaires

Gestion administrative et commerciale

• Gestion des appels téléphoniques

• Gestion de stock (Commande, suivi du stock, vérification des livraisons)

• Réalisation de mailings auprès des clients

• Gestion de la base clients

• Saisie et contrôle des commandes clients

Gestion de trésorerie

• Suivi de la banque en euros et en dollars

• Prévisionnel

• Paiements et suivi des achats de dollars



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Consolidations