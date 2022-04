12 ans d'expérience en R&D en France et à l'étranger, en tant qu'ingénieur, chef de projet, chercheur en biologie.

Je recherche un environnement de travail dynamique avec un fort esprit d'équipe et d'innovation.

Retrouvez mes compétences sur mon CV ou plus CV détaillé incluant mes publications internationales sur mon profil :

https://www.linkedin.com/in/karine-laulagnier-6865193?trk=nav_responsive_tab_profile_pic



Domaines d'expertise :

Biologie cellulaire, Biochimie de protéines, des lipides

Pathologies étudiées : Maladies Neurodégénératives (Alzheimer, Creutzweld-Jacob), Cancer

Nanovésicules "exosomes": de leur analyse à leurs applications

https://www.researchgate.net/project/Analysis-of-exosome-transport-between-cells



Mes compétences :

Biologie cellulaire

Biochimie

Neurosciences

Oncologies

Microscopie