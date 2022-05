Thierry TURPIN

IAM, SSO, PKI sur des plateformes de hautes criticité et hautes sécurité. Multiples expériences sur incidents majeurs. Reverse engineering des architectures IAM anciennes et dont la documentation n’a pas forcément suivi.Ré-écriture de processus de gestion des certificats du début à la fin en prenant en compte les nécessaires compartimentations.

Migration Siteminder vers Ping



Précédement responsable de l'infogérance d'associations médico-sociales durant 5 ans, j'ai eu jusqu'à 1300 postes, 120 serveurs et 5000 salariés dépendants de mes services. J'ai depuis été administrateur système et réseau dans le monde de la PME PMI : 150 clients puis spécialiste Microsoft Intune dans une startup internationales de 500 salariés.

AMO : gestion et organisation des données, efficience des systèmes et des prestations

Audit SI : systèmes, infra, sécurité...

Administration et support technique informatique



Bénévolat : assistant régisseur technique et prestation d'éclairage sur des concerts.



Mes compétences :

LAN/WAN > VLAN

Audit

VPN

Microsoft Windows Server Update Services

IP

Hyper-V

HP ProCurve Networking

GPO

Domain Name Server Protocol

Cisco Switches/Routers

Administration

Réseaux informatiques & sécurité

Microsoft Exchange

ITIL Foundation V3

VCenter

Clurck backup

DHCP

IIS

Sophos

Système d'information

Apache

Terminal server

Kaspersky

AVG

Sécurité informatique

Sonicwall

Active Directory

Tina Atempo

VMware 6.0

Office 365

Microsoft Intune

Microsoft Azure

Apple iOS

Google Android

Mac OS

Microsoft Windows Server toutes version (2003 - 20

Microsoft Windows toutes versions (95 - 10)

CA Siteminder/Layer 7

RHEL 5.5/6.5/7/8, Aix, Solaris, Ubuntu, Mandriva,

IBM TDI/TDS/ITIM

LDAP : Novell, IBM DB2

Ping federate/access/one