Karine LAUNAY

Après quatre années passées, comme Directrice d'Exploitation dans le secteur du loisir – F&B hébergement, j'ai acquis la capacité d'être autonome, persévérante, rigoureuse et réactive. Mes mutations dans les différentes entreprises du groupe Todays Sénégal font que j'ai une aptitude toute particulière pour intégrer facilement une nouvelle structure.



Ce que j'aime tout spécialement, la satisfaction client et le management !



Mes compétences :

Audit

Key Accounts

Payroll

Treasury Operations > Treasury management

Problem Solving

Project Management

Afrique management

Microsoft Excel

Microsoft Word

Protel

Sage Accounting Software

Gestion de la relation client

Management opérationnel

Réactivité

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Management stratégique

Monthly Closing > Month End Reporting

Variance Analysis

Bookkeeping

Financial Analysis