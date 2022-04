Karine LAXTON

Bonjour à tous



Acheteuse industrielle depuis près de 8 ans, je suis passionnée par mon métier et par les produits techniques.



J'ai pu exercer mes compétences d'acheteur dans différents secteurs d'activité : transport (ferroviaire et automobile), éclairage industriel, et transport de fluides (pdts chimiques, pharmaceutiques ou pétrochimiques). Les points communs étant la technicité des produits ainsi qu'un fort impératif économique lié à l'aspect concurrentiel des marchés.



Inscrite sur viadeo depuis quelques années, ce réseau me permet à la fois de lier des contacts, d'être en veille sur des techniques achat, ou sur des produits, d'échanger sur différents thèmes, etc...



Donc n'hésitez pas à me contacter, je répondrai avec plaisir!



Mes compétences :

achat

Automobile

Industrie

Mécanique