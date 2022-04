Karine LE DIOURON

Mon parcours riche et diversifié m'a permis d'acquérir de solides connaissances dans le domaine de la paie et l'AdP ; que ce soit en tant que chargée puis responsable paie et AdP, qu'en tant que Consultante Formatrice Sage.



Cela me permet aujourd'hui de prendre en charge la responsabilité d'un service paie, en environnement multi-sites, tout en menant à bien des missions transverses.



Mes compétences :

Assistante rh

Gestionnaire

Gestionnaire Paie

GTA

Paie

Responsable paie

Sage

SIRH