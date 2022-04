Karine LE MOIGNE

Traduire est bien plus qu'une question de mots. C'est une question d'intention, de contexte ; il faut s'attacher à l'explicite et à l'implicite, à la culture des deux langues, origine et cible.

Lorsque je travaille sur une traduction, je regarde d'abord le message que l'auteur a voulu passer, mais aussi la manière dont il le fait : le mot et l'esprit du mot.



Mes compétences :

Anglais

Édition

Enseignement supérieur

Pédagogie

Relations internationales

Traduction

Relecture / corrections

Communication