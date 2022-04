Karine LE RENARD

Suite à la liquidation de ma dernière entreprise je suis à la recherche d'un emploi !



MES COMPETENCES :



- Assurer les relations clients, transporteurs et relations internes

- Procéder à la gestion des stocks sur logiciel interne

- Réaliser l’inventaire annuel

- Coordonner, contrôler les opérations logistiques de réception, expédition et livraison

- Organiser la répartition des emplacements de stockage sur le site

- Renseigner les supports de suivi d’activité et identifier les écarts

- Affréter

- Négocier les tarifs transports

- Conduire des chariots (autorisation de l’entreprise)



FORMATION



2015 Remise à niveau EXCEL – Stellerre Formation – Ploërmel

1992 BEP DICOPA (Distribution Commercialisation Des Produits Agricoles)

1991 BREVET DES COLLEGES



Dans 1 mois, je passe mon CACES 1,3,5



Mes compétences :

Gestion de la relation client