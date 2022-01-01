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Karine LEGA

Nice

En résumé

Actuellement en poste au CHU de Nice, au sein du pôle performance, je suis Responsable du Service Facturation.

Entreprises

  • CHU Nice - RESPONSABLE SERVICE FACTURATION

    Nice 2014 - maintenant CONCOURIR A L'OPTIMISATION DE LA CHAINE DE FACTURATION
    ELABORATION ET ANALYSE D'INDICATEURS ET DE TABLEAUX DE BORD PERMETTANT LE PILOTAGE DE LA FONCTION "RECETTES"
    SUIVI DE EPRD (état prévisionnel des recettes et des dépenses) TITRE 2 ET 3
    ENCADREMENT ET ANIMATION D'EQUIPE (9 PERSONNES)
    RELATION AVEC DIFFERENTS SERVICES EN INTERNE ET EN EXTERNE ET INTERLOCUTEURS : TRESORERIE DE NICE, CPAM
    GESTION DE PROJETS INSTITUTIONNELS ET REGLEMENTAIRES : REFERENT CYCLE RECETTES POUR CERTIFICATION DES COMPTES, MISE EN OEUVRE DE FIDES ACE, PILOTE CYCLE RECETTES CHRORUS PORTAIL PRO

  • MUTUELLES DU SOLEIL - ASSISTANTE COMMERCIALE DIRECTION DU DEVELOPPEMENT

    2013 - 2013 SUIVI DE L'ACTIVITE DES 24 AGENCES
    COORDINATION DE PROJET
    AIDE AU RECRUTEMENT
    ACTIONS COMMERCIALES ET RELATION ADHERENTS

  • DAIKIN - GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

    Nanterre 1993 - 2012 CHARGEE D'ADMINISTRATION
    ADJOINTE RESPONSABLE D'AGENCE
    COORDINATION DE PROJETS
    RESPONSABLE PORTEFEUILLES CLIENTS (10,5M€ en 2012)
    GESTION BUDGET MARKETING
    ORGANISATION D'EVENEMENTS

  • DIGITAL EQUIPMENT - ASSISTANTE ADMINISTRATIVE COORDINATRICE D'EVENEMENTS

    1992 - 1992 ORGANISATION ET GESTION D'EVENEMENTS, VISITES CLIENTS, SEMINAIRES AU CUSTOMER CENTER

  • Hertz - RESPONSABLE D'EQUIPE

    Montigny-le-Bretonneux 1987 - 1992 ENCADREMENT D'EQUIPE (6 PERSONNES)
    COORDINATION DE L'ACTIVITE
    RENSEIGNER LES SUPPORTS DU SUIVI DE L'ACTIVITE
    CONCEVOIR LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE

Formations

Réseau