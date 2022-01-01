Karine LEGA

Actuellement en poste au CHU de Nice, au sein du pôle performance, je suis Responsable du Service Facturation.
Entreprises
CHU Nice
- RESPONSABLE SERVICE FACTURATION
Nice2014 - maintenantCONCOURIR A L'OPTIMISATION DE LA CHAINE DE FACTURATION
ELABORATION ET ANALYSE D'INDICATEURS ET DE TABLEAUX DE BORD PERMETTANT LE PILOTAGE DE LA FONCTION "RECETTES"
SUIVI DE EPRD (état prévisionnel des recettes et des dépenses) TITRE 2 ET 3
ENCADREMENT ET ANIMATION D'EQUIPE (9 PERSONNES)
RELATION AVEC DIFFERENTS SERVICES EN INTERNE ET EN EXTERNE ET INTERLOCUTEURS : TRESORERIE DE NICE, CPAM
GESTION DE PROJETS INSTITUTIONNELS ET REGLEMENTAIRES : REFERENT CYCLE RECETTES POUR CERTIFICATION DES COMPTES, MISE EN OEUVRE DE FIDES ACE, PILOTE CYCLE RECETTES CHRORUS PORTAIL PRO
MUTUELLES DU SOLEIL
- ASSISTANTE COMMERCIALE DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
2013 - 2013SUIVI DE L'ACTIVITE DES 24 AGENCES
COORDINATION DE PROJET
AIDE AU RECRUTEMENT
ACTIONS COMMERCIALES ET RELATION ADHERENTS