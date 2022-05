Martine GARCIA

Aisance relationnelle, sens de la communication, curiosité, réactivité, qualité managériale, de rigueur, de communication et d’organisation



 Conseil et gestion de projets en matière de communication d’entreprise,

 Organisation de l’événementiel dans différents secteurs d’activité,

 Encadrement et formation d’une équipe de collaborateurs,

 Développement de la qualité, de la cohérence, des formes et des contenus de communication interne ou externe au service de la stratégie fixée par la direction ou avec elle,

 Conception et mise en œuvre de moyens, actions, réseaux de communication visant à faciliter les relations de l'entreprise avec son environnement,

 Elaboration et suivi des plans de prospection et d’actions commerciales chiffrées,

 Promotion de l’identité et l'image de marque de l'entreprise.