Sami RAOUAFI

Nous sommes arriver à la date butoir du 1 er janvier 2015 fixer par la loi du 11 février 2005 , et il me semble qu'en terme d'accessibilité les objectifs fixer à l'époque n'on pas était atteint, ce manque d'efficacité sexplique par plusieurs facteur : tout d'abord la promulgation de cette loi n'a pas était suivi des vérification rigoureuse et objectif.

Les exploitants d'ERP n'ont pas était assez informer par la mise en place du dispositif d'accessibilité.

Le gouvernement de l'époque n'à pas consulter les différents associations d'handicaper et de commerçant pour établir ensemble un schéma directeur d'accessibilité qui ne soit pas trop contraignant pour les exploitant vu la situation économique actuel et qui ne pas aux carreaux les personnes handicapées qui souffre déjà dans notre pays de discrimination.

Aujourdhui hui plusieurs décret sont venu apporter des solutions et notamment une des plus importantes et la mise en place des AD'AP ( agenda d'accessibilité programmé ) , qui permettront au exploitant qui ne sont accessible au 31 décembre 2014 de déposer à la demande daménager le fameux cerfa 13824*03.

qui vous permettra échelonner vos travaux sur 3 ans voir 9 ans pour des cas particulier. Surtout à DÉPOSER AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2015. Si vous établissement est accessible avant le 27 septembre 2015 d'autre outils sont à déposer pour éviter l'engagement de l'AD AP peuvent être fait.



