Karine LEOPOLDES

Dôtée d'une grande adaptabilité, d'une diplomatie, et d'un sens aigu de la négociation commerciale, je peux m'adapter et me fondre à différents environnements de travail tout en étant efficace et optimale.

Je suis réactive, persuasive, j'ai le sens de la planification et de l'organisation (j'aime le travail bien fait et m'assure de sa bonne execution).

Je dispose également d'une ouverture d'esprit, d'un sens de l'écoute pour mettre en place un même regard avec l'équipe dont je ferais partie pour atteindre les buts et objectifs de l'entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel,

SAP

Internet