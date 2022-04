Mes compétences :

Participation à des programmes d'éducation thérape

Respect des règles d'hygiène et d'aseptie

Gestion de l'organisation des soins et du matériel

Capacités d'adaptation aux différentes conditions

Compétences spécifiques : Chambre implantable, Pic

Capacités d'écoute, d'observation et d'analyse

Capacités de recueil d'informations, de transmissi