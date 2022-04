Karine LIEBEAUX

Je compte aujourd'hui quelques années d'expériences dans le milieu du commerce plus particulièrement dans le service aux entreprises sur le secteur des Ardennes.

Très attachée à la qualité de "service", je développais la partie commerciale en étant en relation directe et permanente avec mes clients.

L'organisation et la réactivité faisaient partie de mon quotidien pour gérer au mieux mon agence tant au niveau gestion humaine que gestion matérielle et financière.



Mes compétences :

Travail en équipe

Développement commercial

Organisation du travail

Sens du contact