Karine LOUARN

Domaine de compétences



• Responsable d'exploitation



Responsable de l’intégralité des flux logistiques :

-Analyse, planification et organisation de l’activité permettant d’établir le plan de charge du site.

-Maîtrise des techniques propres à l’exploitation Réception/Préparation/Expédition.

-Proposition de solutions techniques et organisationnelles améliorant la productivité, la qualité et réduisant les coûts.

-Conception et mise en place d’indicateurs et d’outils d’analyse et de contrôle propre au service.

-Achats et gestion des approvisionnements consommables (Emballages-Adhésif…).

-Réactualisation des besoins en matériel.

Management

-Organiser, superviser, animer et gérer des équipes de 14 Responsables de production pour un effectif total de 250 à 400 personnes .

-Réactualisation des besoins en personne.



• Gestion d’un centre de profit :



-Elaboration et gestion du budget dans un souci constant d’amélioration des performances.

-Exploitation commerciale et opérationnelle du site.

-Suivi des réglementations et législation en vigueur.





• Maîtrise des outils de gestion d’entrepôt et de leurs évolutions :



-Habituée a évoluer dans un environnement muni d’équipement industriel.

-Accompagne les équipes projet dans le développement et l’évolution du système d’organisation informatique

-Maîtrise de l’ERP MOVEX .Utilisateur Clé dans le cadre de sa mise en place (Editeur Intentia).

-Connaissance du Progiciel REFLEX et INFOLOG.

-Entrepôt équipé radio fréquence et d’un convoyeur.



• Expérience significative dans la fonction transport express, messagerie et lots.



-Bonne connaissance de la réglementation du Transport et de leurs organisations (Affrètement/Messagerie Lot ou mono colis).

-Responsable des choix des Transporteurs.

-Négociation et établissement du planning général Transport, ordonnancement des tournées de livraisons.

-Suivi de la facturation et des litiges.



• Fonctions associées au métier SUPPLY CHAIN



-Habituée au travail de collaboration avec les services Achats et ou Approvisionnements afin qu’ils intègrent les contraintes logistiques dans leurs négociations fournisseurs.

-Analyse et s’assure du respect des livraisons des commandes clients en termes de délais, de quantité et de qualité et également de rationaliser les coûts logistique.



Mes compétences :

Distribution

Logistique

Management