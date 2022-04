Karine LOUBAT

Suite à la fin de mon contrat je suis en recherche active d'un poste au sein d'un service de gestion des ressources humaines et plus particulièrement sur la partie paie, dans l'Allier uniquement.



Mes compétences :

Suite Office 97 2003 2007

Langage SQL

VBA macro Excel

Saisie comptable

Accueil physique et téléphonique

Ciel Comptabilité

Ciel gestion commerciale

Déclaration TVA

Révision comptable

Secrétaire comptable

Gestion

Suite office

Bureautique

Comptabilité

Droit du travail

Paie

Gestion du temps de travail

Suivi des arrêts maladie