Karine LUIGGI

Mon expérience RH dans des entreprises et organismes multi-sites et multiculturels, de tailles et d’activités variées témoignent aujourd’hui de ma grande flexibilité et capacité d’adaptation ainsi que de compétences relationnelles et organisationnelles reconnues.



J’aime relever de nouveaux défis !



Pour cette raison, je fais partie du bureau de l'Association Actif'Réseau. Nous sommes une Association dynamique qui rassemble des professionnels en transition qui souhaitent s'investir dans la vie associative, avec pour objectif le retour à l'emploi rapidement et durablement !

Venez visiter notre site et participer à nos événements ! http://actifreseau.org/

Nous cherchons aussi des partenaires : contact@actifreseau.org



Toujours à l'écoute d'opportunités, n'hésitez pas à me contacter afin, qu'ensemble, nous renforcions le lien entre votre stratégie et votre organisation pour améliorer vos performances, le développement de vos collaborateurs dans le respect de vos valeurs.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Gestion de la formation

Mise en oeuvre de PSE

Formation professionnelle

Communication

Politique salariale

Gestion de projet

Recrutement

Management

Accompagnement