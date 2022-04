Diplômée d’un Master en Management de Toulouse Business School (E.S.C. Toulouse) et d'un Master Professionnel Traduction Anglaise, j'ai récemment occupé un poste très polyvalent d' acheteur-chef de produit web, responsable du plan commercial et coordinatrice du développement international au sein d'une start-up du E-commerce présente sur le secteur du bricolage et de la décoration. Auparavant, de 2013 à 2015 j'ai créé une micro entreprise de traduction et formation de langue anglaise en entreprises. Bilingue en anglais j'ai évolué de 1998 à 2012 en tant qu'Acheteur, Chef de Produit & Responsable de Collection dans le secteur Textile, dont 5 ans à Londres et 10 ans en centrale d'achats chez Cyrillus, enseigne spécialisée Mode & Décoration. Je suis très curieuse et je m'intéresse à tous les secteurs d'activité. Grâce à la diversité de mes expériences professionnelles, je suis à la fois experte en construction de l'offre, développement de produits, achats, supply chain et commercialisation B to B, Retail & Web. D'un relationnel facile, j'apprécie les projets transversaux et le travail en équipe. Organisée et rigoureuse, je suis à l'aise avec les chiffres et imprégnée de la culture des résultats.



Mes compétences :

Achats

Anglais

Chef de produit

Chef de produit textile

Commerciale

Formatrice

Français

Interprète

Juridique

Négociations

Technique

Textile

Textile Habillement

Traductrice