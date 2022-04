Karine MAIFFRÉDY

Vous n’avez pas dit un seul mot et pourtant votre corps parle: vos gestes, votre posture, vos microdémangeaisons, les émotions qui s’expriment sur votre visage……tout ceci permet de comprendre votre état d’esprit et surtout ce que vous n’exprimez pas verbalement.

Pouvoir lire sur le corps de l’autre est particulièrement utile. La personne avec laquelle je discute est-elle en confiance? Quelque chose la dérange? Oui mais quoi? Est-elle ouverte à mes arguments ou bien plutôt fermée? Va-t-elle changer d’avis? Préfère-t-elle ma proposition à celle de mon concurrent. Est-ce qu’elle me dit vraiment ce qu’elle pense?

Autant de questions que nous nous posons dans notre vie professionnelle lorsque nous sommes en relation avec autrui. La Synergologie vous aide à décrypter tout ceci



Quelques exemples sur le plan Professionnel, mieux cerner:

-L’intention réelle du client, du fournisseur, du collaborateur…

-Capter les moments importants et décisifs dans l’échange

-Les non-dits, les désaccords…

-La franchise, la confiance, l’authenticité, l’intérêt

-La satisfaction

-Les conflits latents, les silences



Les Bénéfices:

-Avoir un temps d’avance sur son interlocuteur.

-Prendre conscience des messages non verbaux

-Etablir des relations plus authentiques

-Communiquer de façon plus constructive

-Eviter les communications biaisées

-Adoucir les questionnements intérieurs

-Etre plus serein



Je mets mon expertise à votre service et propose une formation complète ou des formations sur mesure en fonction de vos besoins spécifiques en matière de RH, Management, Direction de projets, Recrutement, Vente, Négociation, Sécurité, Médiation, Entretiens, Coaching..........