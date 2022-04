Laurence MAIFFREDY

Je suis ingénieur diplômée, option construction, de l’ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) à Epinal, Vosges (France).



Je suis actuellement en poste au FCBA au sein du CIAT (Consultance Innovation Appui Technique), je travaille à l'élaboration d'un catalogue construction bois qui regroupera sous forme d'un site internet les détails de construction bois et les valeurs thermiques, acoustiques et feu associées répondant à la RT 2012.



J’ai travaillé pendant 4 ans en tant qu’ingénieur études au sein de la SATOB, entreprise du groupe VINCI CONSTRUCTION FRANCE.

Ce métier, en relation avec tous les acteurs de la construction et de l’entreprise, m’a permis de consolider mon savoir technique et de développer mon sens de l’analyse, de l’organisation et de l’écoute.

Je travaillais essentiellement sur les concours de conception-réalisation. En relation constante avec les architectes et les entreprises générales, je rendais un mémoire technique, environnemental, méthodologique et financier. Je réalisais les détails de constructions et de synthèse en collaboration avec les thermiciens, les bureaux d’études environnement et construction durable, les bureaux d’études fluides et avec les différents services de l’entreprise.

J'ai aussi amenée à travailler sur les règlementations thermique RT 2010 et 2012, les réglementations acoustiques, la recherche de normes techniques et incendies.

Sous la tutelle du directeur, je mènais également les projets de développement recherche de l’entreprise ainsi que la mise au point d’un procédé alliant béton et façades bois. (Détails techniques, développement de projets, dépôt de brevets…)





Je suis à la recherche d’un poste me permettant de continuer à exercer mon activité technique et globale au sein d’une équipe réactive et motivée.



Mes compétences :

Conception

Conception technique

Motivée

Synthétique

Technique