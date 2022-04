Karine MAJ

Passionnée de DIGITAL et de MARKETING depuis 18 ans !



Expérience reconnue de la transformation digitale des entreprises en combinant INTERVENTION STRATEGIQUE AUPRES DES DIRECTIONS ( direction générale, commerciale, marketing, communication, informatique) et PILOTAGE AGILE de projets digitaux :



> Définition de strategies digitales créatrice de valeur,

> Gestion agile de projets web & mobiles

> Amélioration de l’expérience client

> Développement significatif de chiffre d’affaires



Spécialités : Stratégie Digitale • Transformation Digitale • Gouvernance Digitale • Assistance Maitrise d’Ouvrage • Business model • Business plan • Stratégie omnicanal • Gestion projets web & mobiles • Expérience client & parcours utilisateur • Category management • Croissance des revenus, profits et marges • Gestion de partenariats • Webmarketing • Medias sociaux • Referencement naturel • Referencement payant • Display • Brand management • Stratégie Marketing • complex problem solving • coordination internationale • management • critical thinking • decision making • service orientation • creativité • test & learn • flexibilité • agilité • negociation

Quelques exemples ?

J'ai :



+ Définit la stratégie digitale & gouvernance digitale ; conduit la transformation d'un leader de l'énergie

+ Multiplié par 5 en 2 ans le CA d'un leader de l'énergie.

+ Piloté la refonte d’un site majeur du secteur de l'énergie . Budget de > 500 KE ; 35 personnes travaillant directement sur le projet ; + de 130 personnes impliquées dans l’entreprise.

+ Lancé un site e-commerce de développement photo et refondu la stratégie marketing

+ Multiplié par 5 en 5 ans le chiffres d’affaires online d’Apple EMEA



Mes compétences :

Category management

Restructuration

Marketing

E-commerce

B2C

Innovation

Merchandising

Stratégie digitale

Réseaux sociaux

Gestion de projet

Gouvernance d'entreprise

Webmarketing

Business Transformation

Conduite du changement