Karine MALENFANT

J'ai travaillé 20 ans dans le domaine commercial, les 10 premières années je les ai passé sur le terrain avec un poste significatif dans une maison d'édition qui rayonnait sur la France entière, j'ai sillonné le grand quart nord ouest de la France de La Roche sur Yon à Dunkerque. A la naissance de mon fils, un changement de vie s'imposait, je suis donc devenue assistante commerciale dans une société agroalimentaire pendant 8 ans.

J'ai suivi ces derniers mois une formation à distance avec le CNED en vue de la préparation au concours de recrutement des professeurs des école, cela a été un véritable challenge pour moi de se remettre dans les études et les révisions mais même si le résultat fut négatif, il n'est en rien un échec pour moi car il m'a fait découvrir ma capacité à travailler de manière autonome et indépendante.

J'aspire dorénavant à me lancer dans la grande aventure de la création de mon propre emploi, je suis en pleine préparation de mon projet, recherche de statut, étude de marché.... Ma structure est en pleine gestation donc pour l'instant je vais rester discrète......

Je suis très active dans le tissu associatif local à travers mon engagement au sein de l'Association des Parents d’Élèves de l'école de mon fils et de l'association Bign'en Sel et ma participation en qualité de bénévole à la bibliothèque de ma commune.



Mes compétences :

Commercialisation

Dynamisme

Rédaction

Gestion

Réactivité

Organisation

Accueil physique et téléphonique

Aisance relationelle