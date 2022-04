Karine MALOBERTI

Avec 27 années dexpérience en marketing dont 21 sur le digital, ma rigueur,

mon goût du management et mon sens du business me permettent de piloter

des projets digitaux denvergure à dimension internationale.



Definition de la stratégie de mix marketing des Grands-comptes pour promouvoir leurs offres.

Recruter, qualifier et fidéliser leurs cibles (B2C, B2B, B2E).

Mettre en oeuvre les leviers et dispositifs Internet et mobiles à travers lorganisation des compétences internes et externes.

Mesurer la rentabilité en fonction des KPIs et ajuster les dispositifs en conséquence.



Mes compétences :

Conseil

Conception fonctionnelle

Recommandation stratégique

Management d'équipe

Gestion de projet

Product Information Management (PIM & DAM)

Extranet

Ebusiness

Ecommerce

Intranet

Extranet

Coordination

Marketing