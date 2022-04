Bonjour,



Je m’appelle Karine Manas, Société SADPRO, Secrétariat à Distance.



Depuis quelques années, j’offre mes services professionnels en matière de télé secrétariat, assistance administrative et commerciale, au niveau national, pour les professionnels (médecins, spécialistes, mais aussi avocats, PME ) et les particuliers.



J’offre divers services tels que:



-Assistance administrative: gestion de courrier, envoi de mail, prise de messages, relances, saisie de CV;

-Assistance commerciale: mailing, gestion de fichier client;

-Autres prestations: transfert d’appel, organisation de réunion, envoi de sms de confirmation de rdv;

-Permanence téléphonique avec accueil personnalisé et gestion d’agenda sur une plage horaire allant du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Avez-vous bien défini vos besoins en matière d’assistance administrative et commerciale? Permanence téléphonique?

Une secrétaire à distance indépendante est peut être un bon compromis pour avoir moins de frais et plus de temps…

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, je vous invite à me contacter par téléphone au 06 98 77 67 99 mais également par mail à l’adresse suivante: SADPRO13@hotmail.fr.