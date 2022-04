Je suis artisan , avec une expérience depuis plus de 8 ans pour créer des abat-jours sur mesure . Je réalise la décoration d'intérieur sur les bases du feng shui , art millénaire chinois qui permet d'influencer les aspect de notre vie sociale, familiale, professionnelle et physique en dynamisant les zones bénéfiques et en apportant l'harmonie.



Mes compétences :

Décoration

Feng shui