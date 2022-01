Régis BEAUMONT

Depuis plusieurs années maintenant, je développe le Qi Gong (relaxation et détente par les mouvements) et le Taiji Quan dans les entreprises, en cours associatif pour les adultes.

Les bénéfices de ces pratiques sont évidentes: meilleur vitalité, relaxe une posture de travail prolongée, équilibre lémotionnel, redonne de la souplesse, entretient le physique, améliore la concentration etc.

La pratique (un peu comme un gymnastique) est simple et adoptable par tous quelque soit l'age et la forme physique.



Mes compétences :

Gestion du stress et relaxation

Gestion de groupe

Créativité

Arts plastiques

Art

Création