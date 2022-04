Karine MARQUETTE

Actuellement étudiante en Master 2 Sciences et Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation, spécialité Professorat des écoles (SMEEF PE), parcours Coopération internationale et enseignement scolaire, je suis en recherche de stage et d'expérience professionnelle.



Mon cursus universitaire m’a permis d’effectuer plusieurs stages en écoles, en parallèle j'éprouve un intérêt grandissant pour l'enseignement spécialisé. Je souhaite valider une expérience professionnelle et élargir mon champ de compétences.



Ouverte d’esprit, curieuse d’apprendre et très motivée, je serais heureuse de pouvoir m’investir dans un emploi en lien avec mes études et mes centres d'intérêts.



Mes compétences :

Stagiaire LSF au CFLS

BAFA

Conduite de projet

Enseignement

PSC1

Esprit d'équipe

Microsoft Word

Curiosité

Motivée

Permis B

CLES 2