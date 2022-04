Karine MARTIN

Assistante de Direction Commerciale je maitrise les aspects administratifs du poste : gestion des nouveaux clients, des commandes, des tarifs. Suivi des rapports mensuels.

Mes qualités relationnelles me permettent aisément de devenir le pivot entre les différents services et de transmettre les informations nécessaires à la bonne marche d'un service.

Rigoureuse et organisée, sachant gérer l'urgence mais appréciant aussi les missions à moyens terme, je suis autonome et sais être responsable de mon poste.

Je parle parfaitement l'anglais depuis un séjour en Irlande comme fille au pair et entretiens cet atout par des formations régulières.

Les différents secteurs d'activité dans lesquels j'ai pu travailler m'ont permis d'ajouter de multiples facettes à mon métier et je dispose aujourd'hui d'une expérience solide tout en gardant le gout de la nouveauté et de l'apprentissage.



Mes compétences :

Administration des ventes

Anglais

Publisher et Photoshop

Suivi budgétaire

Excel

Assistante commerciale

Powerpoint