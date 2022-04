Karine MASSARTIQ

Bonjour,



Attentive au bien-être des personnes, ma reconversion professionnelle me permet de contribuer au maintien des capacités physiques et cognitives des seniors grâce à des séances collectives d'activités physiques adaptées. Les dimensions tant physiques, que psychologiques et sociales ainsi travaillées permettent d'optimiser le capital santé des participants.



Mes compétences :

Autonomie

Sens du contact

À l'écoute

Animation de groupes

Programmation de séances d'activités physiques ada

Travail en équipe