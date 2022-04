Karine MEILLAT

Actuellement, en 2ème année de Master option Brand Strategy à Sup de Pub Londres, je recherche des opportunités en agence média dans le domaine du web mais aussi en agence de publicité en tant que stratège créatif.



Je suis très intéréssée par 2 médias en particulier :

- Internet avec déjà 2 expériences chez Deguisetoi.fr

- Cinema qui est depuis toujours une passion



Pour mieux appréhender le web et ses cibles , j'ai réaliser un mémoire sur la nouvelle cible du e-commerce qu'est la Digital Mum en la comparant à la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Ce monde digital qui évolue constament est un domaine qui me rend particulièrement curieuse.



J'aime le domaine de la communication et la créativité qui s'y rapporte.



Mes compétences :

Pack Microsoft Office

Illustrator

Indesign CS5

Photoshop CS5

Publicité

Planning stratégique