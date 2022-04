Karine MEILLON

Passionnée de cuisine j’ai pratiqué ce métier pendant 20 ans. Au cours de mes expériences professionnelles j’ai rencontré de nombreuses personnes qui m’ont permises d’évoluer et devenir ce que je suis aujourd’hui. Forte de mes dernières responsabilités de responsable de site et de mon diplôme de Responsable d'Entreprises Economiques Sociales et Solidaire je recherche un emploi dans une structure du social telle que : Entreprise adaptée ou ESAT, secteur de l'IAE ou autre . Ma reconversion à pour but de trouver un emploi pour être en concordance avec mes valeurs à savoir aider les personnes en difficultés et lutter contre l'exclusion.J’ai une réelle capacité d’adaptation sur le terrain et une forte envie d’apprendre.

J’ai une bonne connaissance du handicap psychique.

Je suis travailleuse, aime les challenges et le travail en équipe.



Mes compétences :

budgets

Restaurants

Management

Suivi commercial

Assurer mise en oeuvre du projet d'établissement

Cafétéria cuisine centrale

Technique de management et de communication

Gestion des ressources humaines et budgétaires

conduite de projet

LANGUES italien anglais

Informatique: word, excel, powerpoint