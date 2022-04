Karine MERCIER

Senior Manager spécialisée en Systèmes d'Information, je participe et pilote depuis 14 ans des programmes de transformation SAP à grande échelle et forte complexité (budget géré, taille d'équipe, dimension internationale...)dans le domaine de la Finance et l'intégration avec le domaine Logistique. J'interviens aussi sur des projets d'avant-vente dans le domaine de la Tierce Maintenance Applicative, supportés par des plateformes externalisées et délocalisées. J'ai travaillé dans de nombreux secteurs : Automobile, Energie, Télécommunications, Secteur Public, Finance.



