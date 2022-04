Karine MESSIN

J'ai choisi d'avoir un parcours professionnel polyvalent , grâce à mes multiples expériences professionnelles j'occupe aujourd'hui le poste de Responsable Administratif et Responsable Administration des ventes.



Mon poste requiert à la fois de l'expérience dans les R.H, le management, la comptabilité, le commercial et l'administration des ventes avec une dimension internationale.



Idéalement je souhaiterai me rapprocher du bassin grenoblois sur un poste à responsabilité.

Si mon profil vous intéresse et que vous disposez d'une opportunité, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi.







Mes compétences :

Administration des ventes

Direction des ressources humaines

Comptabilité

Gestion de la relation client

Organisation du travail