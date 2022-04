Karine MIGEON

Assistante administrative depuis 11 ans, et ayant travaillé dans des structures très différentes (PME, coopérative agricole, association, agence économique), j’ai pu acquérir une grande polyvalence. Mes précédentes expériences m’ont permises de développer mes compétences en accueil, gestion administrative, informatique…



Je vous invite à consulter mon parcours pour plus de détails.



Mes compétences :

Communication visuelle

Accueil physique et téléphonique

Gestion des commandes

Réalisation de devis

Archivage

Gestion des stocks et approvisionnement

Assistanat commercial

Gestion du courrier

Logistique

Relations clients

Gestion administrative

Bureautique

Accueil

Secrétariat

Adobe InDesign

Microsoft Windows

Adobe Lightroom

Microsoft Office

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Assistanat de direction