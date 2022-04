Karine MIRA

Gestionnaire paie & Administration du Personnel - KPMG NICE



Gestion de 350 paies pour 40 dossiers.





Mes compétences :



PAIE :

- Saisie des éléments variables de paie (heures, absences, primes, augmentation de salaire...), les titres de transport, les saisies sur salaire

- La gestion des indemnités de stage

- Élaboration des bulletins de paie

- Le contrôle des paies avant la clôture

- CUI / Contrat d'avenir

- Traitement des dossiers JEI

- Calcul des déclarations sociales mensuelles, trimestrielles et annuelles (bilan social, DADS,...)

- DNA CIBTP

- DSN

- Etablissement des soldes de tout compte

- Migration des dossiers de Pégase/Diapaie vers Silaé avec paramétrage et vérification des bulletins.



ADMINISTRATION DU PERSONNEL

- La réception et le contrôle des fiches d’embauches

- La saisie des dossiers d’embauches et l’édition des contrats

- La vérification des contrats de travail et l’établissement des déclarations uniques d’embauches

- La gestion des contrats spécifiques (professionnalisation, apprentissage…)

- La vérification des titres de séjours et permis de conduire

- La gestion et le suivi des visites médicales en relation avec les médecines du travail (embauches, périodiques, reprises)

- Assurer le suivi des principales échéances (période d’essai, période probatoire, fin de CDD..

- Procédures de licenciement, rupture conventionnelle.



INTERNET, WEB 2.0

- Aide à la mise en place du site internet de la société

- Création du blog et animation éditoriale

- Mise à jour hebdomadaire des publications

- Suivi des réseaux sociaux : création d'un réseau

- Travail avec un partenaire pour développer le SEO du site



Mes compétences :

Sage

WORD

Excel

Powerpoint

Paie - ADP

Pegase - CCMX - Cegid

Silaé