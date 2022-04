Karine MIRALLES-LUZI

11 ans d'expérience dans le secteur des Télécommunications :

dont:

- 3 ans au sein du service clients

- 8 ans au sein du service technique (encadrement des sous traitants au niveau des installations et du sav ainsi que le suivi de la facturation, création de procédures de controle technique, gestion multi-sites, coordination et gestion de l'activité technique, gestion des litiges des clients en faisant des contrôles terrain...)



3 ans chez Eurextherm en tant que salariée puis en auto-entrepreneur dans le domaine des énergies renouvelables et DPE.



Actuellement en poste chez Forest Cartonnage pour le secteur Restauration Hotellerie



Mes compétences :

Vente

Gestion technique

Relations clients