Karine MOCHOLI

Créé par une opticienne diplômée d’état, Mon opticien privé à domicile est l’unique service d’optique personnalisé qui se déplace auprès des clients (à domicile, en maison de retraite, à l'hôpital...) en Gironde, Lot-et-Garonne et Dordogne.



Mon opticien privé à domicile - se déplace jusqu'à VOUS :

- spécialiste verres progressifs de qualité

- choix de + 200 montures

- les mêmes services qu'en magasin (tiers-payant, contrôle de vue, SAV)

- opticien diplômé 100% à VOTRE écoute

- service personnalisé (conseils sur le choix de la monture et des verres)



Concrètement, le client appelle Mon opticien privé à domicile au 05 24 84 40 40 pour prendre rendez-vous. L'opticien se déplace avec tout le matériel nécessaire pour effectuer un contrôle de vue, les prises de mesures et une mallette contenant un large choix de montures.



Ensuite, le devis est établi puis validé par le client ou la personne référente. Une semaine à 15 jours plus tard, un second rendez-vous est fixé pour la livraison et les derniers réglages.



Vous souhaitez en savoir plus ? Regardez le reportage sur France 3...

http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2014/06/08/opticienne-domicile-494507.html



Pour prendre rendez-vous, composez le 05 24 84 40 40.

Pour plus d'informations,Array



Mes compétences :

Marketing

Communication

Informatique

Développement commercial

Optique