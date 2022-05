Marina GUILCHER

- Fortes capacités à impulser une dynamique et à donner un cap

- Excellentes qualités relationnelles et de communication

- Force de proposition et orientation résultats



Pendant onze ans le fil conducteur de ma carrière professionnelle consistait en l’accompagnement et reclassement des personnes en situation de perte d’emploi. Le poste de Consultante RH m’a permis d’acquérir de nombreuses compétences dans différents domaines des ressources humaines : management, recrutement, conduite d’entretien, assessment et gestion des ressources humaines.



J’ai ensuite décidé de donner une nouvelle orientation à ma carrière professionnelle toujours en adéquation avec mes compétences, mes aspirations et mes valeurs. Ainsi j’ai suivi un cursus de formation auprès de l’INSEEC et obtenu le diplôme de Master 2 Directeur des établissements de santé.



Cette formation a débouché sur le poste d’Adjointe de Direction au sein de deux établissements sanitaires et médico-sociaux du secteur privé. Mes principales missions sont : management d’équipe, animation des réunions, construction et suivi de plan de formation. Elles sont complétées par les missions transverses et le pilotage des projets : évaluation interne, ouverture des PASA et de l’Accueil de jour.







Mes compétences :

Gestion et animation des ressources humaines

Gestion administrative, financière et budgétaire

Organisation du fonctionnement de l'établissement

Développement commercial

Pilotage de projets transverses

Gestion de la logistique